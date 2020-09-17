Son dakika haberleri: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 945 bin 164'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 945 bin 164'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 42 bin 299'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 808 bin 409'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 828 bin 301 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 201 bin 348'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya 'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 421 bin 686 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 134 bin 174'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 744 bin 400'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 51 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 614 bin 360, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 243 oldu. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 404 bin 888'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 45'e yükseldiği aktarıldı.