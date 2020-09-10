Son dakika haberleri | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı

Bir son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 28 milyonu geçti.

Son dakika haberleri | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 28 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 28 milyon 25 bin 252'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 549 bin 475 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (4 milyon 465 bin 863), Brezilya (4 milyon 199 bin 332), Rusya (1 milyon 41 bin 7), Peru (702 bin 776), Kolombiya (686 bin 856), Meksika (647 bin 507), Güney Afrika (642 bin 431), İspanya ( 543 bin 379), Arjantin (512 bin 293) ve Şili (427 bin 27) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 284 bin 943'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 908 bin kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 20 milyon 103 bin 536 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 13 bin 716 aktif vaka bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 08:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı - Son Dakika

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