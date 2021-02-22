Son dakika haberleri: Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun

22.02.2021 20:55
Son dakika haberleri: Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun, System.String[]

Son dakika haberleri: Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Gulam Nabi Fai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir konusunu gündeme getirmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Gulam Nabi Fai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir konusunu gündeme getirmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Fai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu'nda Cammu Keşmir meselesini dile getirerek "Sorunun barışçıl yollarla, ilgili BM kararları ve Cammu Keşmir halkının meşru beklentileri temelinde çözülmesini diliyoruz." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini, tüm dünyanın gözü önünde gündeme getirdiğini vurgulayan Fai, bu gelişmenin, Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin sadece Cammu Keşmir'de değil, Güney Asya bölgesinde de barış ve güvenlik adına Keşmir anlaşmazlığını çözmek için ilgili tarafları bir araya getirmeye yardımcı olmak üzere dünyanın olaya bakışını hassaslaştırmaya yönelik tutarlı politikası olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu'nun "Cammu Keşmir'deki mevcut kısıtlamaları hafifletmesi için Hindistan hükümetine çağrımızı yineliyoruz. Sorunun barışçıl yollarla, ilgili BM kararları ve Cammu Keşmir halkının meşru beklentileri temelinde çözülmesini diliyoruz." sözlerinden ötürü Cammu Keşmir halkının duyduğu memnuniyeti ifade eden Fai, "Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cammu Keşmir'deki durumla ilgili soruya verdiği resmi açıklamalarla aynı doğrultuda ve tutarlıdır." diye konuştu.

Fai ayrıca BM sözcüsünün de konuya ilişkin 8 Ağustos 2019'da "BM'nin bu bölgedeki konumu BM şartı ve geçerli Güvenlik Konseyi kararlarına tabidir." dediğini hatırlattı.

Bir başka münasebetle geçmişte Genel Sekreter Guterres'e, Cammu Keşmir'de kötüleşen durumun sorulduğunu ve Guterres'in "Durumun farkındayız. Son 10 günde neler yaşandığını ve konuyu yakından takip ediyoruz. Her iki tarafı (Hindistan ve Pakistan) sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için teşvik ediyoruz." dediğini anımsatan Fai, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter'in ofisinin anlaşmazlıkta ara buluculuk yapacağı mantrasını sadece Hindistan ve Pakistan kabul ederse gerçekleştireceğini tekrar etmesi hayal kırıklığı yarattı. Tahmin edilebileceği gibi, Hindistan hükümeti pek çok kez farklı şekillerde Genel Sekreter'e kendi işine bakmasını ve anlaşmazlığa müdahale etmemesini iletti. Genel Sekreter'in yanıt olarak Hindistan'ın 'hayır' cevabını kabul etmesine hayret ediyoruz. Dünya güçlerinin, Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden Cammu Keşmir meselesinin ana kemiği olan nükleer çatışmaya çözüm bulmasının zamanı geldi."

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun - Son Dakika


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