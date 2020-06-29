Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen üzerinde kurulan komplo çok büyük" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen üzerinde kurulan komplo çok büyük" uyarısı

Son dakika gelişmesine göre Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Yemen üzerinde büyük bir komplo kurulduğu uyarısında bulunarak, akil insanlara ülkeyi kurtarma çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Yemen üzerinde büyük bir komplo kurulduğu uyarısında bulunarak, akil insanlara ülkeyi kurtarma çağrısı yaptı.

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Mutlu Yemen'in en sefil ülke olması, birlik halindeki Yemen'in parçalanması, cömert Yemen halkının yoksulluk ve açlıkla mücadele eder hale gelmesi isteniyor." ifadesini kullandı.

Ülkenin akil insanlarının, bu duruma ivedilikle müdahale etmemesi durumunda akıbetinin çok vahim olacağı uyarısı yapan Karadaği, "Kurulan komplo çok büyük. Yemen'i sevenler, akil insanlardan vakit çok geç olmadan birlik olup Yemen'i korumasını bekliyor." dedi. Karadaği, Yemen halkının içinde bulunduğu bu müşkül durumdan çıkmasına yardımcı olmanın dini bir yükümlülük olduğunu kaydetti.

Karadaği ayrıca Yemen hükümetinin, Suudi Arabistan'dan ülkeyi yönettiğini, Husilerin Sana ve diğer kentlerde kontrolü elinde bulundurduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) güneydeki illerin çoğunu ele geçirdiğini, ülkede yabancı güçlere bağlı milisler olduğunu, bunun yanı sıra ülke ekonomisinin de tamamen çöktüğünü vurguladı.

GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 00:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Yemen üzerinde kurulan komplo çok büyük' uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

00:23 Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 01:00:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen üzerinde kurulan komplo çok büyük" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]