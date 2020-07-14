Son dakika haberleri! Dünya'nın uydusu Ay'ın tahmin edilenden 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Dünya'nın uydusu Ay'ın tahmin edilenden 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı

Son dakika dünya haberi... Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi, hazırladıkları bilgisayar simülasyon programıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın 85 milyon daha genç olabileceğini ortaya koydu.

Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi, hazırladıkları bilgisayar simülasyon programıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın 85 milyon daha genç olabileceğini ortaya koydu.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Havacılık ve Uzay Merkezinde görevli bilimadamları hazırladıkları bilgisayar modeliyle Ay'ın tahmin edilenden 85 milyon daha genç olduğunu ve 200 milyon yıl boyunca yüzeyinin büyük bir 'magma okyanusu' ile kaplı olduğunu açıkladı. Simülasyon sırasında araştırmacılar, elde ettikleri sonucu destekleyecek yeni kanıtlar olduğunu ifade etti.

MAGMA OKYANUSUYLA KAPLIYDI

Bilim insanları Ay'ın, bugün bildiğimiz katı, krater kaplı küre haline gelmeden çok önce büyük bir erimiş magma okyanusuyla kaplı olduğu söylemekteydi. Teori geniş çapta kabul görmesine rağmen, bu magma okyanusunun ne kadar süre kaldığı konusunda farklı görüşler öne sürülmüştü. Alman uzay bilimcileri yaptıkları çalışmayla bu sürenin 200 milyon olduğunu da belirledi. Çalışmayı yürüten uzay bilimci Maxime Maurice, "Bu senaryonun önemli bir sonucu, bu dev çarpışmanın enkazından çıkan erken ayın magma okyanus dediğimiz şeyi oluşturması için yeterince sıcak olmasıdır" dedi.

AY'IN OLUŞUMUNDA KABUL GÖREN TEORİ

Bilim adamları, Ay'ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce yaklaşık Mars büyüklüğündeyken Dünya ile çarpışması sonucu ortaya çıktığına inanıyor. Bu şiddetli çarpışma sırasında Ay'ın yüzeyinde birkaç bin mil derinliğinde bir magma okyanusu meydana geldi.


Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Dünya'nın uydusu Ay'ın tahmin edilenden 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Dünya
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