Dünya Ralli Şampiyonası'nda sembolik start verildi

Bakan Kasapoğlu: Türkiye her alanda olduğu gibi spor alanlarında da zirvede

'Spordaki yürüyüşümüz, spor turizmindeki gelişimimiz hızlı bir şekilde devam edecek??Mustafa AKIN - Gökhan HEBEPCİ/ Marmaris Muğla ), - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde sembolik start verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Orhan Tavlı , TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı , TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın verdiği start ile başlayan organizasyonda dünyaca ünlü pilotlar ilk gün etaplarında mücadele etmeye başladı. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Rallisi startını veren Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi spor alanlarında da zirvede olduğunu ifade etti.BAKAN KASAPOĞLU: SPORDAKİ YÜRÜYÜŞÜMÜZ, SPOR TURİZMİNDEKİ GELİŞİMİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Bakan Kasapoğlu, 'Futbol ve basketbolun dışında motor sporlarında da ülkemize bu heyecanı hissettirmek bizim için ayrı bir gurur sebebi. Ülkemizin dört bir yanındaki altyapı, tesisler ve bununla birlikte gerçekleşen pek çok organizasyondaki inanılmaz tecrübe hakikaten ülkemizi çok ayrı bir konuma getirdi. Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın her alandaki güçlü vizyonu, sporda da kendisini en güçlü şekilde hakikaten zirvede olacak şekilde ortaya koydu. Bu çerçevede spordaki performans, sporun tabana yayılması hem de bu anlamda spor turizmimizin önemli hedeflerinden bir tanesi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Antalya'da çok önemli bir spor turizmi çalıştayı gerçekleştirdik. Spor turizmine ülkemizin pek çok noktasında kış sporlarıyla, su sporlarıyla bu anlamda tabii ki altyapı yatırımları sebebiyle futbolda ve pek çok alanda gerçekleştirmek ve bu anlamda önemli bir iddiayı ortaya koymak ve inşallah spor turizminde Türkiye'nin önemli bir destinasyon noktasında olması hedefimize de adım adım yaklaşıyoruz. Ülkemiz insanının sıcaklığı, konukseverlik noktasındaki çok samimi, içten ev sahipliği ve bu anlamda gerek otellerimizin, gerek tesislerimizin kalitesi ve hizmet standardının çok yükseklerde olması ülkemizin geldiği noktayı güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte pandemiye rağmen ülkemizin bu alanda organizasyonlara güvenilir bir şekilde ev sahipliği yapması, tedbirleri en güzel şekilde uygulaması ve bu çerçevede de uluslararası sporcuların gelmesi de örnek bir ülke olduğumuzu gösteriyor. İnşallah spordaki yürüyüşümüz, spor turizmindeki gelişimimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Bu vesileyle organizasyona ev sahipliği nedeniyle Muğlamıza, Marmarisimize, Otomobil Sporları Federasyonumuza, değerli yöneticilerimize ve spor camiasına teşekkür ediyorum. İnşallah insanlık olarak bu pandemiyi en hızlı şekilde sağlıkla atlatmayı temenni ediyorum ve ülkemizin biliyorsunuz 2021'de pek çok anlamlı organizasyona ev sahipliği var. Katılacağımız organizasyonlar var. Bu vesileyle sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.