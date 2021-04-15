Son dakika haberleri: "Dünya Sanat Günü" online sergi açıldı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü vesilesiyle düzenlenen Ulusal Davetli Karma Sergi çevrim içi olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel Türk Sanat alanlarından mücevher, halı-kilim, tezhip, minyatür, kaatı, hat, ebru dallarından oluşan, çeşitli üniversitelerden 46 akademisyen ve sanatçının katkı sunduğu sergi ile sanal ortamda bir araya getirilen eserler, evlerinde kalarak Covid-19 pandemisiyle mücadeleye destek veren sanatseverler ile buluşma imkanı buldu.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin (International Association of Art-UPSD) girişimi sonucunda, 2012 yılından bu yana kutlanan ve aynı zamanda ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla düzenlenen, her biri özel ve değerli sanat eserlerinden oluşan online karma sergi 15-30 Nisan tarihleri arasında https://mucevher.beun.edu.tr/ adresinden ziyaret edilebilecek. - ZONGULDAK