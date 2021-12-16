Son dakika haberleri... Dünyada 2021 - Orman yangınları - Son Dakika

29.07.2021
00: 32 - 00: 55 - ANTALYA – 01.08.2021
00: 55 – 01: 15 - 01.08.2021
01: 15 – 01: 25 - 02.08.2021
01: 25 – 02: 04 - ANTALYA – TÜRKİYE - 03.07.2021
02: 04 – 02: 14 - TÜRKİYE - 3.08.2021
02: 14 - 02: 35 - TÜRKİYE - 04.08.2021
02: 35 – 03: 13 - ANTALYA – TÜRKİYE - 07.08.2021
03: 13 – 04: 13 - TÜRKİYE - 11.08.2021
04: 13 – 04: 37 – SİCİLYA – İTALYA - 01.08.2021
04: 37 – 05: 07 - SİCİLYA – İTALYA - 05.08.2021
05: 07 – 06: 13 - YUNANİSTAN - 21-05-2021
06: 13 – 06: 44 – ATİNA - YUNANİSTAN - 04.08.2021
06: 44 – 07: 32 - ATİNA - YUNANİSTAN - 05.08.2021
07: 32 – 09: 06 – CALIFORNIA – ABD - 05.08.2021
09: 06 – 09: 37 - CALIFORNIA – ABD - 27.08.2021
09: 37 – 10: 33 - SAKHA, RUSYA - 08.08.2021
10: 33 – 11: 22 – CEZAYİR - 12.08.2021
Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken 2021 yılı içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.
2021, Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığı yıl olarak kayda geçti. Temmuz ayının sonlarına doğru başlayan yangınlarda hektarlarca orman arazisi yandı, yerleşim bölgelerinde onlarca ev kül oldu, binlerce insan tahliye edildi, yangınlara müdahale sırasında can kayıpları yaşandı. Alanya, Bodrum, Marmaris, Urla ve Fethiye'nin aralarında bulunduğu 15 civarında noktayı etkileyen büyük orman yangınlarına Türkiye'nin dışında Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna başta olmak üzere yurt dışından gelen ekip ve ekipmanlarla da müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangınlar, günlerce sürdü.
İtalya'nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu. Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya bölgesinin farklı noktalarında çıkan yangınlar neticesinde binlerce hektar arazi kül oldu. Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında 24 Temmuz'da çıkan yangında 20 bin hektar arazi yandı, 1500 kişi tahliye edildi. Yangınla mücadele için İtalya kendi uçaklarına ek olarak AB ülkelerinden de yangın söndürme uçağı istedi.
Yunanistan'da da pek çok noktada yangınlar meydana gelidi. Yangınlar merkezi Patras kenti olan Ahaia bölgesinde, Rodos Adası'nda ve Türk Yunan sınırındaki Sofulu bölgesinde yoğunlaştı. Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık alanda 27 Temmuz'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı.
ABD'nin California eyaletinde haftalarca devam eden orman yangınlarında onlarca yerleşim yerini küle döndü, binlerce hektar orman yandı, yüzlerce insan oturdukları bölgelerden başka bölgelere tahliye edildi.
Rusya'nın Yakutistan bölgesinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları günlerce sürdü. Yangınların 115'i Yakutistan'da, 51'i ise İrkutsk bölgelerinde meydana geldi. Yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alanın küle döndüğü bölgede acil durum ilan edildi.
Asya'da ise Hindistan kıyıları, Rusya'nın Sibirya bölgesi, Çin, Malezya, Endonezya ve Okyanusya'da Avustralya'nın doğusu orman yangınlarının etkisinde bulunuyor.
Kaynak: AA
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