Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ile Nobel İlaç'ın küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için başlattığı "Dünyanın Ateşini Düşürüyoruz" projesi kapsamında, 4 bin bebek adına 4 bin fidan bağışlanacak.

Dernek, bebek ve çocuklarda ateşli hastalıklarla ilgili doğru bilgilerle farkındalık yaratmak ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Ateşin verdiği zararlardan bebek ve çocukları koruyabilmeyi hedefleyen derneğin ortaklığında başlatılan proje kapsamında 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde doğacak 4 bin bebek adına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Balıkalan'daki Umut Ormanı'na 4 bin fidan bağışlanacak.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, projenin tanıtıldığı basın toplantısında, bebek ve çocuklarda ateş yönetimine ilişkin bilgi verirken, ateşin, çocuklarda çok sık görülen ve endişelendiren bir hastalık belirtisi olduğuna değindi.

Bebeklerde vücut sıcaklığının daha yüksek olduğunu dile getiren Kurugöl, şunları anlattı:

"Ateş vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği bağışıklık yanıtı. Ateşli çocukların yüzde 3-5'i havale geçirebilir. Genellikle vücut ısısı 38,6 derecenin üzerine çıktığında ateşin dezavantajları başlar. Bu nedenle ateş 38,6 derecenin üzerinde olduğunda mutlaka düşürülmelidir. Çocukta huzursuzluk, halsizlik, ağrı gibi şikayetler varsa, çocuk zayıf veya kansızsa, nörolojik hastalığı, kalp, akciğer hastalığı varsa veya yanık, kafa travması gibi durumlar söz konusu ise veya ateşli havale geçirme öyküsü varsa 38,6 dereceyi beklemeden ateş düşürülmelidir."

Kurugöl, ateşin bir hastalık değil, hastalık belirtisi olduğunu ve düşmesinin çocuğun iyileşmesi anlamına gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ateş düşürücü ilaçlar, hasta çocuğun konforunu iyileştirir, ağrısını azaltır, su kaybını azaltarak vücudun susuz kalmasını önler. Bu nedenle ateşin düşürülmesinde çok önemli rol oynarlar. Ateşli bir çocukta yapılacak ilk şey sıvı alımını artırmak, aktiviteyi azaltmak ve ateş düşürücü ilaç tedavisi vermek olmalıdır. Banyo suyu sıcaklığı 30-32 derece olmalıdır. Buzlu veya soğuk su ile banyo yapılması, alkol, kolonya veya sirke ile vücudun silinmesi veya banyo suyuna alkol eklenmesi gibi uygulamalar kesinlikle önerilmez. Bu uygulamaların yapılması halinde periferdeki el ve ayak damarlarında vazokonstriksiyon, büzülme daha da artacak, çocuk titreyerek daha fazla ısı üretecek, el ve ayakları buz gibi olmasına rağmen vücut iç ısısı daha da yükselecektir."

Ateş düşürücü kullandırılan çocuklara eş zamanlı olarak soğuk algınlığı ilaçları verilmesini önermeyen Kurugöl, "Çocuğun ateşi 40 derecenin üzerindeyse, inleme veya aşırı huzursuzluğu varsa, genel görünümü kötüyse, ateşin yanında uyku eğilimi varsa veya zor uyandırılabiliyorsa, dalgın veya sayıklıyorsa, sürekli kusuyorsa, cildinde mor döküntüler oluşuyorsa, boyun kısmında, ensesinde sertleşme varsa, bıngıldağı kabarıksa, zor nefes alıp veriyorsa veya daha önce havale geçirmişse zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz." dedi.