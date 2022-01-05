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Son dakika haberleri... 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ; 4 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ; 4 GÖZALTI

05.01.2022 11:43

Son dakika haberine göre FATİH'te devriye gezen polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu lüks cipe şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu.

FATİH'te devriye gezen polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu lüks cipe şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü aracı denetim yapan trafik polislerinin üzerine sürerek kaçmaya devam etti. Kaçış esnasında direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, kısa süre sonra ise durduruldu. Cipteki 4 şüpheli gözaltına alınırken, isminin Omid Aghajafari olduğu öğrenilen yabancı uyruklu sürücü 1.75 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk köprüsünden Aksaray istikametine doğru giden içinde 4 kişinin bulunduğu 34 EUP 052 plakalı lüks cipi şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de ciple kaçan 4 kişiyi takibe koyuldu. Telsizden yapılan anonslar üzerine Kennedy Caddesi sahil yolundan Bakırköy istikametinde kaçmaya devam eden sürücüye destek ekipleri yolda önlem aldı. Cip sürücüsü, burada da denetim yapan trafik polislerinin üzerine aracı sürerek kaçışını sürdürdü. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere çarptı bir süre sonra ise Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, sürücü ve 3 arkadaşını gözaltına alırken cipte arama yapıldı. Durdurulan cipin altında denetim noktasında çarparak sürüklediği dubanın da olduğu görüldü.

Polisin kimlik kontrolünde isminin Omid Aghajafari olduğu öğrenilen yabancı uyruklu sürücü, 1.75 promil alkollü çıktı. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü, cip ise otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ; 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri... 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ; 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri... 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ; 4 GÖZALTI

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Fatih, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ; 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ; 4 GÖZALTI - Son Dakika
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