Son dakika haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı

14.02.2021 00:13

Son dakika haberler: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Bölge Trafik Kontrol Noktası'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan İsa A., 06 BVD 802 plakalı otomobiliyle kaçtı. Şüpheli ile polis arasında başlayan kovalamaca, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak'ta sona erdi. Otomobil sürücüsü İsa A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü İsa A.'nın 2.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Otomobili trafikten men edildi

Sürücü İsa A.'ya alkollü araç kullanma, trafiği tehlikeye atma, kontrolsüz şerit değiştirme ve Kabahatler Kanunu'na göre emre aykırı davranışta bulunma suçlarından para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tutuldu. Otomobili ise trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Son dakika haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı

Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı - Son Dakika


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