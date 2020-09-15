Son dakika haberleri | 'Dur' ihtarına uymayan maskesiz ve ehliyetsiz motosikletliye 3 bin 661 lira ceza
Son dakika gündem haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü C.Ş.'ye (42), 'ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak' ile 'maske takmamak'tan toplam 3 bin 661 lira idari para cezası kesildi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü C.Ş.'ye (42), 'ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak' ile 'maske takmamak'tan toplam 3 bin 661 lira idari para cezası kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki Alparslan Türkeş Meydanı'nda denetim yaptı. Polis, denetimde, maske takmadığı belirlenen C.Ş.'nin kullandığı 22 ABB 203 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, takip sonucu Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerinde yakalandı. Ceza yazılmaması için polise uzun süre direnen sürücü C.Ş.'ye, 'ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak' ile 'maske takmamak'tan toplam 3 bin 661 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise ehliyetli bir sürücüye teslim edildi.
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