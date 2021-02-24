Son dakika haberleri! Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

24.02.2021 08:53
Son dakika haberleri! Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve otomobil içerisinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay, saat 02.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 203 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri seyir halinde olan bir otomobilden şüphelenerek otomobili durdurmak istedi. Fakat polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin koordineli yürüttüğü kovalamacada, şüpheli kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, otomobilde bulunan U.Ç.(24) ve M.Ç.Ü.'ün (24) yapılan kimlik sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilere ruhsatsız tabanca taşımak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan idari para cezası kesildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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