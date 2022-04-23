Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü

23.04.2022 13:14
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili yakalamak için peşine takılan Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli motosikletli polis, kaza yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili yakalamak için peşine takılan Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli motosikletli polis, kaza yaptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası meslektaşları olay yerine koştu.

Olay, Manavgat ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Caddesinde bir aracın ters yönde gittiği ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Motosikletli Trafik Polisi Fırat Gürel, sürücünün durması için uyardı. Uyarıları dikkate almayan ve hızını artıran aracın peşinden giden Fırat Gürel, Sanayi alt kavşağına geldiğinde, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine dönmekte olan Fatih K.'nın kullandığı 07 AJÜ 693 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma ve yön tabelasına çarpan Gürel yaralandı.

Meslektaşları olay yerine akın etti

Kaza haberi üzerine olay yerine Fırat Gürel'in meslektaşları akın etti. Yerde acı içerisinde yatan yaralı polise ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı. Fırat Gürel, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç mezarlıkta terk edilmiş halde bulundu

Diğer taraftan, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 46 ADS 856 plakalı otomobil, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerince Seydiler Mahallesi mezarlığında kapıları kilitli vaziyette terk edilmiş halde bulundu.

Kaçan şüpheli yakalandı

Trafik polisinden kaçan aracı kullandığı belirlenen M.Z. isimli şahıs Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sorgun Mahallesinde yakalandı. M.Z.'nin ilk ifadesinde sürücü belgesi olmadığı için kaçtığını söylediği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü

YORUMLAR
500

Trafik Denetleme, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement