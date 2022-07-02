Son dakika... Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

02.07.2022 17:04

Son dakika haber: Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi Suçıktı mevkiinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda İ.E.B. ve E.K., iddiaya göre İ.C. isimli şahısla henüz nedeni belirlenmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucunda bıçaklanan şahısların 3'ü de ağır yaralandı. Ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.C. ve İ.E.B. hayatını kaybederken, E.K'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ölen şahısların cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan İ.E.B. ve E.K.'nin sabıka kaydı olduğu da öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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