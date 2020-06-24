Son dakika haberleri | Dürümlü katliamı tutuklusuna 17 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dürümlü katliamı tutuklusuna 17 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Son dakika haberine göre Dürümlü katliamı tutuklusuna 17 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında yaklaşık 4 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya öncülük ettiği belirlenen Burhan Taş, 17 kez...

Dürümlü katliamı tutuklusuna 17 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında yaklaşık 4 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya öncülük ettiği belirlenen Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü PKK mensupları 12 Mayıs 2016'da 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirmiş olayda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından teröristlere öncülük ettiği belirlenen Taş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Taş ile mağdur avukatları hazır bulundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Taş'a devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak ve kasten öldürmek suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Dürümlü katliamı tutuklusuna 17 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika
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