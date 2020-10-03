Son dakika haberleri: Duruşma sonrası polislere saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

KONYA'da duruşma sonrası görevli polis memurlarına fiziki saldırıda bulunarak 1'i komiser 3 polis memurunun yaralanmasına sebep olan Malik Kaya (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malik Kaya, 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü görülen tehdit ve hakaret duruşması sonrasında karşı tarafa hakeretlerde bulundu. Bunun üzerine adliyedeki görevli polis memurları Kaya'yı duruşma salonunun önünden uzaklaştırmak istedi. Malik Kaya, polis memurlarına sözlü olarak ve tekme atarak saldırdı. Saldırı sonrası bir komiser ve iki polis memuru yaralandı. Kaya, daha sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Kaburgalarından darbe alan komiserin 10 gün rapor aldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Malik Kaya, çıkarıldığı 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.