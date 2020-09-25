Samsun'da hasta için binanın dışına yapılan asansörün 3. kattan düşmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde 02 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kezban B.(50), halıları yıkamak için hasta asansörüne koydu. Kezban B. halıları indirmek isterken 3. kattan asansörün düşmesi sonucu ölümden döndü. Ağır yaralanan Kezban B., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kezban B. kazada 13 gün sonra bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN