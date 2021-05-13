Son dakika haberleri! Duvar kaplamasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir banka ATM'sinin duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir banka ATM'sinin duvar kaplamasından kedi sesi geldiğini duyanlar, 2 yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, özel aparatlar yardımıyla yavru 2 kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kediler, itfaiye ekiplerince beslendi.