DÜZCE(İHA) – Her yıl Düzce'de ki çiftçilerin çeltik ekimi bu yılda gerçekleşti. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Merkez ve Çilimli ilçelerinde 57 üreticiye 32 bin 900 kilogram çeltik tohumu dağıtımı yaparak, çiftçilerim ekimi gerçekleştirmesini sağladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgını sürecinde çiftçilere destek verilmesini söylemesinin ardından Düzce'de Konuralp ve Çilimli'de Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere çeltik tohumu gerçekleştirildi. Konuralp ve Çilimli'de 57 üreticiye çiftçi katkısı kapsamında 32 bin 900 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumların çeltik ekim kanunu kapsamında çeltik tavalarına hazırlanması, su kullanımı, ekim, yabancı ot ve zararlı kontrolü çalışmaları da Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. - DÜZCE