Son dakika haberleri: Düzce'de 95 fındık işçisi karantinada - Son Dakika

DOĞU ve Güneydoğu bölgelerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. 1 aydır devam eden kontroller kapsamında 95 fındık işçisi karantinaye alındı.

Düzce'ye fındık toplamak için gelen işçiler, fındık bahçesinde kaldıkları çadır ve yerleşim alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Koronavirüs salgını belirtisi gösteren fındık işçileri sağlık kuruluşlarına gönderilerek ileri tetkikler yaptırılması için yönlendirildi. 1 aydır devam eden kontroller kapsamında bugüne kadar koronavirüs belirtileri gösteren 95 kişi, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.