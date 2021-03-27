Düzce'de alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, çeşitli yerlerinden vurulan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan inşaat firmasının ofisine alacak meselesi için Sakarya'dan gelen ve henüz isimleri belirlenemeyen 4 kişi, içeride bulunan Nihat B, Talip R, Emin A, S.O. ve E.Ç. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada iş yerine gelen 4 kişi, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkararak Nihat B, Talip R, Emin A, S.O. ve E.Ç'ye ateş etmeye başladı.

5 kişiyi ağır yaralayan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden hızlıca kaçtı.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 5 kişinin ağır yaralı olduğunu tespit ederek 112 Acil Servis komuta merkezine bilgi verdi. Olay yerine gelen ambulanslara sedye ile indirilen yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan aracın rengi ve plakasının bir kısmını tespit eden ekipler şahısların yakalanması için çalışma başlattı.