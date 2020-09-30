Son dakika haberleri... Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede - Son Dakika

Son dakika haberleri... Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

Son dakika gündem haberi: DÜZCE'de, terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede, System.String[]

DÜZCE'de, terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü DEAŞ'ın hücre evini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında Irak uyruklu Ş.A., F.I., A.M., O.K., A.R., R.K. ve A.T. gözaltına alındı. Aralarında Suriye ve Irak'ta terör örgütünde silahlı faaliyetlere katılanların da olduğu 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri... Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri... Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede - Son Dakika

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