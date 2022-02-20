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Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü - Son Dakika

Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü

20.02.2022 13:44

Bir son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Hacıyusuflar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Faruk Ş. ile kız arkadaşı Tülin Çetin (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Ş, Çetin'e silahla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Faruk Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü
Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü
Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü
Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü

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Son dakika haberi | Düzce'de tartıştığı kadını silahla vurdu Son dakika haberi | Düzce'de tartıştığı kadını silahla vurdu Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü 7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu 7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu

Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü - Son Dakika


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