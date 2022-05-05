Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

05.05.2022 17:02

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tenis alanına girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tenis alanına girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kültür Mahallesi'nde bulunan tenis alanı ile idari binada, gece saatlerinde sesler duyan özel güvenlik görevlileri, bahçede bir kişinin demir parçaları sökerek bir yere yığdığını gördü.

Görevliler tarafından yakalanan zanlı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Birçok kamu kuruluşundaki hırsızlık olaylarından sabıkalı olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlının tesisi gelişi ve hırsızlık yapmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

YORUMLAR
500
Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı Tenis kortunda hırsızlık yapacaktı, güvenlik görevlisine böyle yakalandı Tenis kortunda hırsızlık yapacaktı, güvenlik görevlisine böyle yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika


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