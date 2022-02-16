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Son dakika haberleri! Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

16.02.2022 18:20
Son dakika haberleri! Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Düzce'nin Merkez ilçesi Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Paşaormanı köyünde uyuşturucu madde kullanımı duyumu alınması üzerine KOM Şube Narkotik ekipleri harekete geçti. Olay yerinde gelen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen T.Ö.'nün yapılan üst ve araç aramasında 32,15 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığını beyan eden İ.B.'nin üzerinde ise 2,23 gram kubar esrar, M.P.'nin üst aramasında 8,97 gram kubar esrar, F.K.'nin üst aramasında 1,45 gr kubar esrar, O. G.'nin üzerinde 1 adet payp diye tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, Ç. T.'nin üzerinde 4,97 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

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Uyuşturucu, Jandarma, Esrar, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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