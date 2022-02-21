Düzce'de kaçakçılık operasyonlarında sahte dolar ile 286 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Düzce İl Alay Komutanlığı ve Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Beyköy beldesinde ve köylerinde kaçak sigara satımı yapılacağı bilgisi üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeğinin katılımıyla U.Ş. ve E.Y. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 286 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Şahıslar ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Yığılca ilçesinde bir araçla sahte dolar getirileceği ihbarını alan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce-Yığılca bağlantı yolunda şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, R.E. isimli şahsın üzerinden 9 adet sahte dolar bulundu.

Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.