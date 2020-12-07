Son dakika haberleri: Düzce'de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasına rağmen orman yangınları sürüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Düzce'de 5 orman yangını çıktı. Kışın gelmesiyle ormanlık alanlarda oluşan renk cümbüşünü görüntülemek isteyen vatandaşların yangınlara karşı hassas davranması bekleniyor.

Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) edinilen resmi verilere göre, geçtiğimiz Kasım ayı boyunca Düzce'de 5 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Arazöz ve dozerlerin karadan müdahale ettiği yangınlarda ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarından yararlanıp ormanlık alana giden vatandaşların hassas olması gerektiğini bildirdi. Yetkililer, ormanlık alanlarda ağaçların yaprakların düşmesi ve yaprakların renk değişimiyle oluşan muhteşem manzaraları görüntülemek için ormanlık alana giren vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ormanlık alanlardaki renk cümbüşünün muhteşemliğine kendine kaptıranların, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan uzak kalmaları istenildi. - DÜZCE