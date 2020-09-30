Son Dakika: Düzce'de orman ürünleri fabrikasında patlama: 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şıralık Mahallesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının buhar tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Düzce 'de orman ürünleri fabrikasının buhar tankında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

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