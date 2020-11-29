Son dakika haberleri... Düzce'de orman yangını 3 saatte söndürüldü - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile 3 saatte söndürüldü.

Yangın Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyü ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alandan dumanların çıktığını gören köylüler, durumu hemen Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 7 dönüm ormanlık alan küle dönerken, son 3 günde 3'üncü orman yangının çıkması nedeniyle ekipler ormanlık alan içerisinde ateş yakılmamasını, mangal yapılmamasını ve özellikle fındıklıktan çıkan anızların yakılmamasını istedi. - DÜZCE