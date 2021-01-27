Son dakika haberleri: Düzce'de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından 45 dakika sonra normal seyrine döndü.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve aynı araçtaki Bahtiyar Akhundov yaralandı.

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