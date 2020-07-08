Son dakika haberleri | Düzce'de resmi kız çocuk evlilikleri azaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Düzce'de resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Son dakika güncel haberi: Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de kadınların evlenme yaşının 24, 6 olduğu belirtilirken kız çocuklarının resmi evlenme oranı yüzde 2,6 olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de kadınların evlenme yaşının 24, 6 olduğu belirtilirken kız çocuklarının resmi evlenme oranı yüzde 2,6 olduğu açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'de toplam doğurganlık hızı, 2014 yılında 1,90 çocuk iken 2019 yılında 1,71 çocuk olarak gerçekleşti.


Düzce ilinde doğumlarını 2009 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 27,2 iken 2019 yılında 29,4 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu.


İl genelinde evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2019 yılında yüzde 2,6 oldu.


Açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Kadınlarda 2015 yılında 24,2 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 24,6 yükseldi. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Düzce'de resmi kız çocuk evlilikleri azaldı - Son Dakika
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