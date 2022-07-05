Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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