Son dakika haberleri! Düzce'de sis kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Düzce'de sis kazası: 3 yaralı
09.12.2020 11:42
Son dakika haberler: DÜZCE'de, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
DÜZCE'de, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolu Çaybükü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nedime Reyhan Bilek yönetimindeki 34 HD 9963 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Arslan'ın kullandığı 26 NC 601 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Umut Koçbey yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.
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