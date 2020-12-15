Son dakika haberleri! TMSF'ye devredilen şirketin otomobillerini çalıp sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında önce kayyum atanan daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen bir şirketin deposundaki araçları çalarak farklı illerde sattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, TMSF'ye devredilen şirketin Aydınpınar yolu üzerindeki deposunda bulunan otomobilleri çekici vasıtasıyla çaldıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri Ankara, İstanbul ve Bursa'ya götürerek sattığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 4 şüpheliyi Düzce'de, 1 şüpheliyi de Bursa'da yakaladı.

Şüpheli S.D. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle karantinaya alınırken, M.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler F.I, A.B. ve E.Y. adliyeye sevk edildi.