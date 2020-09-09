Düzce'nin Yığılca ilçesinde evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yığılca ve köylerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce R.V'nin (37) ikametinde yapılan aramada, kenevir yetiştirmek için hazırlanmış düzenek, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu, 11 gram metamfetamin, 31 gram kubar esrar ve 16 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için karakola götürüldü.