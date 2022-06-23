Son dakika: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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