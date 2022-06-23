Son dakika: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

23.06.2022 16:22
Son dakika: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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