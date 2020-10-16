Son dakika haberleri... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Azmimilli ve Güzelbahçe mahalleleri ile Muncurlu köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 1 kök kenevir, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.