Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Evlerdeki aramada, 34 gram esrar, 57 gram sentetik kannabinoid, 62 sentetik ecza, 63 uyuşturucu hap ve 88 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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