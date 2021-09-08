Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerdeki aramada, 34 gram esrar, 57 gram sentetik kannabinoid, 62 sentetik ecza, 63 uyuşturucu hap ve 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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