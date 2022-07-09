Son dakika haberleri! Düzce'de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Düzce'de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı

09.07.2022 14:19

Son dakika haberler: Düzce'de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Geçtiğimiz hafta Düzce'de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı.

Düzce'de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı

DÜZCE - Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Geçtiğimiz hafta Düzce'de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta yaşanan ve şehrin birçok yerini sula altında bırakan sel felaketinde yaban hayatını da olumsuz etkilenmişti. Yapılan çalışmalarla suların bastığı alanlardan kurtarılan yavru tilki, kukumav kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait rehabilitasyon merkezinde ilk tedavileri ve bakımları yapılmıştı. Suların çekilmesi ile birlikte tedavi süreçleri tamamlanan yavru tilki ve kukumav kuşu, ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

Yavru karacalarda doğaya bırakıldı

Ayrıca vatandaşlar tarafından geçen yıl ormanda bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 yavru karaca tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan ve doğada yaşayabilecek duruma getirilen 2 yavru karaca da yine ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Düzce'de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı - Son Dakika
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