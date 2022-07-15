DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI - Son Dakika
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DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

15.07.2022 14:27

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Murtaza Baysal idaresindeki SI-MB-1696 yabancı plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Gültekin Kaşakcı idaresindeki 59 TC 669 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet aynı istikamete gitmekte olan Ömer Faruk Karakuş idaresindeki 37 SL 246 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atıp orta refüje düştü. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI - Son Dakika
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