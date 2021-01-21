Son dakika haberleri! Düzce'deki Efteni Gölü buz tuttu - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla "Kuş Cenneti" olarak da anılan Efteni Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 12 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender yerlerden biri olan gölü ziyaret eden vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkarıyor.

Göçmen kuşların konakladığı sahalardan biri olan gölün sunduğu güzel manzara drone ile görüntülendi.

Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları donan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.