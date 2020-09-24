Son dakika haberleri... Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Koçyazı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.B'yi (23) yakaladı.
Operasyonda 2,5 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
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