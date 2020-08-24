Düğünde maganda ateşiyle ölüme 6 gözaltı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde düğünde ateş açılması sonucu Gülhan Çetin'in (55) ölümü, Melek Çakır'ın yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada silahla ateş açtığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynaşlı Bıçkıyanı köyünde, dün akşam, köy meydanında düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu boğazından vurulan Gülhan Çetin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan Melek Çakır ise tedavi altına alındı. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, düğün alanında bulunan kamera ve cep telefonu görüntülerini inceledi. Görüntülerde havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Gülhan Çetin'in son anları düğün sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Düğünde davetliler oyun havası eşliğinde oyun oynarken, Gülhan Çetin'in ise kenarda oturarak oyunları izlediği görüldü.