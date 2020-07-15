Son dakika haberleri | Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nden 'Şehidim rahat uyu' E-resim sergisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nden 'Şehidim rahat uyu' E-resim sergisi

Son dakika habere göre resim sergisi açtı.

resim sergisi açtı. Sergi içerisinde 15 Temmuz ile ilgili duygulandıran resimler yer aldı.


15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. Düzce'de bir dizi etkinlikler oluşturulurken, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü dolayısı ile E-Resim sergisi açtı. Sergi de 15 temmuz ile ilgili resimler yer aldı. Öğrencilerin hazırladığı resimlerde 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla canlı yayına bağlanması, vatandaşların sokaklarda darbeye karşı birlik oluşu ve Türk bayraklı çocuklar yer aldı. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nden 'Şehidim rahat uyu' E-resim sergisi - Son Dakika

Son Dakika

21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
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