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Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat - Son Dakika

Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat

19.02.2022 10:07
Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat

Son dakika haberler: Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından KYK yurdunda göre yapan çalışanlara yangına müdahale eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından KYK yurdunda göre yapan çalışanlara yangına müdahale eğitimi verildi. Avni Akyol Erkek Yurdu personeli hem teorik hem uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bir yandan yangın ve afetlere müdahale ederken bir yandan da kamu kurum ve kuruluş personellerini yangın konusunda bilinçlendiriyor. Eğitim çalışmaları kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında giden itfaiye erleri son olarak Avni Akyol Erkek Yurdu personeline kapsamlı yangın eğitimi verdi.

Kamu kurumlarında çalışan personelin yangın konusunda eğitimli olması için başlatılan proje kapsamında başlatılan eğitimlerde yangın türleri, yangının çıkış nedenleri, yangına müdahale şekilleri, yangın tüpü kullanımı ve alınması gereken önemler teorik olarak anlatılıyor. Düzce Belediye İtfaiye eri Abdülkadir Kırlak'ın verdiği eğitimlerde personelin öğrendiklerini aileleriyle de paylaşılması isteniyor.

Uygulamalı tatbikat yapılıyor

Yangın eğitimde verilen slaytlar eşliğinde verilen teorik bilgiler daha sonra uygulamalı olarak devam ediyor. Avni Akyol Erkek Yurdunda da personele özel kıyafet giydirilerek yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Eğitime katılan yurt görevlilerine, katılım belgesi de düzenlenecek. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat
Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat
Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat

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Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat Düzce'de servis ücretleri masaya yatırıldı Düzce'de servis ücretleri masaya yatırıldı Millet bahçesine çirkin saldırı Millet bahçesine çirkin saldırı

Kredi Yurtlar Kurumu, Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat - Son Dakika


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