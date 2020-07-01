Son dakika haberleri | DÜZCE Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Son dakika haberi: Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıDÜZCE'de, park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı

İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı

Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi

Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi