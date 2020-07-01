Son dakika haberleri | DÜZCE Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi: Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıDÜZCE'de, park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
DÜZCE'de, park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Semih Keskin idaresindeki 81 FN 113 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde duran Hasan Şengüloğlu'na ait 81 AAF 001 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:43 Kaynak: DHA
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