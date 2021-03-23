Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı

23.03.2021 17:42
Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... DÜZCE (İHA) – Çevre ve sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi ilan edilen Düzce Üniversitesi, sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda üretim faaliyetlerine başladı.

DÜZCE (İHA) – Çevre ve sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi ilan edilen Düzce Üniversitesi, sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda üretim faaliyetlerine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve koordinasyonu Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan, "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" programı kapsamında, çevre ve sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi ilan edilen Düzce Üniversitesi, sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda üretim faaliyetlerine başladı. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde faaliyet gösteren ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 1 milyon TL hibe ile kurulan Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi, üniversitenin yeni markası olan 'Univera' logolu tüm ürünleri üretirken, aynı zamanda endüstriye de nitelikli fason üretim hizmeti veriyor. Mart 2021 itibariyle Univera markalı 6 bin adet ürün üreten Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi, ayrıca endüstriden 64 bin şişe dolum ve etiketleme siparişi aldı.

Merkez bünyesinde makine parkuru oluşturuldu

Üretim merkezi, sahip olduğu cihazlarla endüstri kuruluşlarına sadece nihai ürün üretmeyip, tıbbi bitki yağı, tozu ve ekstraktı gibi çeşitli hammaddeleri likit veya liyofilize formda üretebilme kapasitesine de sahip. Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi bünyesinde, gıda, gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün geliştirme, hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla sıvı dolum hattı, krem dolum hattı, kapsül dolum hattı, toz-granül dolum hattı, etiketleme makinesi, bitki öğütücü, kurutma fırını, distilasyon ünitesi gibi oldukça geniş bir yelpazede bileşen içeren makine parkuru oluşturuldu. 2019 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan "Kozmetik Firma Kayıt Onayı" alan Düzce Üniversitesi, üretim merkezinin faaliyete geçmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İşletme Kayıt Belgesi alarak gıda ürünleri için de üretim izni aldı. Merkezin, uluslararası standartlarda GMP ve ISO belgelendirme süreci devam sürüyor. - DÜZCE

Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı
Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı
Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı

Düzce Üniversitesi, Univera, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı - Son Dakika


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