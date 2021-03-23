Düzce Üniversitesinin (DÜ), sağlık alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) konusunda üretim faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, DÜ'nün, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve koordinasyonu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) sağlanan "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" programı kapsamında, çevre ve sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi ilan edildiği anımsatıldı.

DÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde faaliyet gösteren ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 1 milyon lira hibeyle kurulan DÜ Üretim Merkezi'nin sağlık alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) konusunda üretim faaliyetlerine başladığı bildirilen açıklamada, "Üniversitenin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünleri üretirken, aynı zamanda endüstriye de nitelikli fason üretim hizmeti veriyor." ifadesi kullanıldı.

Endüstriden 64 bin şişe dolum ve etiketleme siparişi alındı

Bu ay itibarıyla üretim merkezinde Univera markalı 6 bin adet ürün üretildiği, endüstriden 64 bin şişe dolum ve etiketleme siparişi aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretim Merkezi, sahip olduğu cihazlarla endüstri kuruluşlarına sadece nihai ürün üretmeyip tıbbi bitki yağı, tozu ve ekstraktı gibi çeşitli hammaddeleri likit veya liyofilize formda üretebilme kapasitesine de sahip. Merkez bünyesinde gıda, gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün geliştirme hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla sıvı dolum hattı, krem dolum hattı, kapsül dolum hattı, toz-granül dolum hattı, etiketleme makinesi, bitki öğütücü, kurutma fırını, distilasyon ünitesi gibi oldukça geniş yelpazede bileşen içeren makine parkuru oluşturuldu.

2019 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 'Kozmetik Firma Kayıt Onayı' alan DÜ, üretim merkezinin faaliyete geçmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığından İşletme Kayıt Belgesi alarak gıda ürünleri için de üretim izni aldı."

Açıklamada, uluslararası standartlarda GMP ve ISO belgelendirme süreci devam eden merkezin, tüm üretimini DÜ'nün uzman personeliyle yaptığı, üretim süreçlerinin hiçbir aşamasında fason hizmet alımı gerçekleştirmediği belirtilirken, kapasite ve nitelik bakımından bölgede tek olma özelliği taşıdığı ifade edildi.