Son dakika haberleri... DÜZCE/ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
01.01.2021 12:03
Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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